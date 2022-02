Recibió DIF Coatzintla importante donación de medicinas

Coatzintla, Ver.- Para destacar el Día Internacional del Condón que se celebra cada 13 de febrero, el Centro de Salud Urbano Ruiz Cortines impartió pláticas a las personas que acudieron por algún servicio médico. También se realizó una conferencia en línea para los alumnos de la Escuela Telesecundaria Francisco Javier Clavijero.

La promotora Flor Liliana Bravo Mendoza comentó en la plática que en la actualidad los medios de información han logrado que cualquier tema sea accesible a un mayor número de personas, pero a pesar de que los jóvenes mexicanos tienen un amplio conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), en particular el VIH-Sida, no se protegen adecuadamente con el uso del condón.

Foto: Luis Córdoba

Por eso se instituyó el Día Internacional del Condón, agregó, cuando se conmemora la invención de este preservativo y su uso responsable para prevenir ITS como sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis, entre otras; y evitar embarazos no deseados.

Entre más de 30 virus, bacterias y parásitos que se trasmiten por contacto sexual, ocho muestran máxima incidencia, apuntó; las cuatro mencionadas son curables. En cambio, la hepatitis B, el herpes simple, el VIH-Sida y el virus del papiloma humano VPH son infecciones virales incurables.

Foto: Luis Córdoba

Por estas razones, insistió, se impulsa y promueve la cultura de prevención en salud sexual mediante campañas de información y sensibilización a los jóvenes, donde se comenta la importancia del uso correcto y continuo del condón.

Por Luis Córdoba

También te puede interesar ver: Coatzintla: El Covid-19 modificó los procedimientos dentales