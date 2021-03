Reconocen labor de las mujeres del Totonacapan

Gutiérrez Zamora, Ver.- Gracias a los derechohabientes que se mantuvieron unidos desde el inicio de la noticia que la clínica del ISSSTE se cerraría de manera permanente, el pasado 4 de marzo se instalaron de forma pacífica en las afueras de dicha clínica, ubicada en la calle Hermenegildo Galeana, para buscar la solución pronta y efectiva para su reapertura.

A través de las redes sociales el diputado federal por el sexto distrito, Jaime Humberto Pérez Bernabe, se adjudicó el logro de la reapertura de la clínica, por lo que de inmediato usuarios expresaron su inconformismo, señalando de oportunismo político; “Son puras mentiras las que señor diputado dice, nunca esperaron la reacción de los derechohabientes que no quedó más opción que volver a brindar servicio, no quiera colgarse una medalla que no le corresponde, eso se logró gracias a la unión de las delegaciones sindicales de los trabajadores federales y derechohabientes que acudieron a reclamar un servicio que por ley les corresponde. Déjese de mentiras y de ocurrencias, desde el mismo día que cerraron ese día no les quedó más que abrir al ver la reacción de los afectados. Póngase a trabajar y deje de mentir”, mencionó Sebastián Aristegui Guzmán.

Jaime Humberto Pérez

Cabe mencionar que, Jaime Humberto Pérez Bernabe es actual diputado federal por el partido de MORENA, el cual ha tenido una nula presencia en su distrito desde que llegó a la curul, regresando actualmente a la vida pública en tiempos electoreros.

Por Redacción Noreste