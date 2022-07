Recorre México en patines, planea hacerlo por Latinoamérica

Veracruz, Ver.– Pedro Iván Gabaldón Macías, apasionado del Roller, decidió salir de su casa con el objetivo de recorrer en patines, los 32 estados de la república mexicana.

Al principio la idea sonaba exagerada para amigos y familiares; sin embargo, con 15 estados recorridos, la ambición crece y, una vez culminado el recorrido por México, sueña con realizarlo por gran parte de Latinoamérica.

Hace unos días llegó al Puerto de Veracruz, zona estratégica, pues de ahí emprenderá su trayecto por todo el Golfo de México.

«Mugroso Patines» como es conocido en redes sociales, continúa diariamente a su ruta a pesar de las inclemencias del tiempo, los problemas de inseguridad en ciertos destinos y las limitantes económicas qué ha presentado en recientes fechas.

Quienes conocen sobre su travesía y el motivo que lo impulsó hacer el recorrido (una promesa a su hijo), preguntan en redes sociales cuál será su siguiente destino y en varias ocasiones, le brindan alimento, hospedaje y le obsequian algunas monedas para continuar con su ruta.

Rollerface y el Club de Patinaje Coyotes, fueron de los primeros que apoyaron su iniciativa de viaje, y en Veracruz puerto, ha recibido el apoyo de Tatuajes Mexican Ink.

Su viaje no es sencillo, pues además de las ilusiones y la mentalidad de cumplir con su promesa, carga con una mochila de entre 15 y 20 kilos, dónde trae algo de ropa y una casa de campaña.

«Hacerles saber que no limiten sus retos, sino que reten sus límites, es lo que yo vengo plasmando con toda la gente que me ha ayudado, Mugroso no ha salido mas que con el deseo de patinar» .