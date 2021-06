Recorre San Pedro pescador la laguna de Tampamachoco

Tuxpan, Ver. – Los levantones que están realizando los elementos de la policía municipal, no solo es a las personas que presuntamente andan en estado de ebriedad en las calles, sino también a las sexoservidoras y meseras de los bares y cantinas, por no portar la cartilla de salud, misma que fue erradicada desde 1998 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló Benito Cadena Lázaro representante de los propietarios de bares, depósitos y cantinas adheridos a la CTM.

Indicó que es una cacería de brujas el operativo que han implementado los elementos de la policía municipal, pues después de las 20:00 horas afuera de los bares, se encuentran instaladas las unidades de la policía municipal en espera que salgan los clientes o las chicas que trabajan en los bares y cantinas.

“A nuestras chicas las detiene, por no portar la cartilla de salud, cuando esta fue erradicada desde 1998, hay nos damos cuenta que son elementos que no saben de leyes, ni reglas, es una policía que no está capacitada, desconocen de leyes y reglamentos” resaltó el líder de los bares y cantinas.