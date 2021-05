Recuperaremos la dignidad de la zona rural de Xalapa: Velasco Chedraui.

Xalapa, Ver.- El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuill aseguró que con su experiencia política y en un solo bloque con los gobiernos estatal y federal, está capital tendrá las obras que necesita:

“Es el momento a mi edad, del conocimiento que he adquirido con el tiempo de que creo que si estoy seguro que podemos impulsar en Xalapa las obras que necesita, la armonía que necesita, la conciliación que requerimos para que la federación, el estado y ayuntamiento en un solo bloque podamos hacer las grandes obras de transformación que se necesitan”.

Foto: Noreste

Al reunirse con jóvenes, reiteró que su intención no es el poder por el poder, sino hacer del servicio público l respuesta a quienes más lo necesitan.

«Desde muy joven aprendía a trabajar, a involucrarme en los negocios familiares y educarme con honestidad, soy un hombre de esfuerzo, y no busco el poder por el poder o éste como instrumento para enriquecerme o enriquecer a mi familia de manera ilícita porque eso es criminal»

Aseguró que no es una persona que busque el poder por el poder, o el poder para rebasar, para empoderar a su familia, o para buscar recurso público indebido y que haga dinero su familia «eso es criminal, tenemos que darle un sentido a la administración pública”, destacó.

Al encabezar un desayuno con jóvenes deportistas, Ricardo Ahued recordó que ha sido alcalde de Xalapa, diputado local, federal y Senador de la República, y consideró que esa trayectoria laboral y política fueron tomados en cuenta para ofrecerle esta candidatura.

Subrayó que los jóvenes son la base para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra ciudad.

Explicó que la población ha crecido durante los últimos 14 o 15 años en una forma exponencial, pero no así las obras, no así su modernización, ni su infraestructura.

“Hemos recorrido en estos días donde no hay obra, donde la gente pierde todos sus bienes en un aguacero, donde tenemos necesidades de obra pública, de drenaje sanitario, ampliación de red eléctrica, caminos, vialidades, banquetas en zonas en donde se necesita de todo prácticamente” puntualizó el candidato de Morena.