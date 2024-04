“Recuperemos el campo para las y los veracruzanos”: Pepe Yunes

Veracruz, Ver.- “Vengo ante ustedes a asumir el compromiso de recuperar el campo de Veracruz para las y los veracruzanos”, expresó el candidato a gobernador José Francisco Yunes Zorrilla al encabezar la firma del Convenio de Alianza para el Rescate del Campo y la presentación de Propuestas para el Sector Agropecuario del estado.

A las mujeres y hombres del campo, representados por el Consejo Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Consejo Estatal Agropecuario, Antorcha Campesina y otras organizaciones del ramo, Pepe Yunes les expresó:

“Quiero que tengan perfectamente claro que desde el próximo gobierno los estaremos acompañando y respaldando sin ningún tipo de dilación”.

Durante el acto celebrado en el Teatro Francisco J. Clavijero de esta ciudad, el candidato aseveró que Morena miente cuando dice que está con el campo. Señaló que hacen falta gobiernos que conozcan la problemática del estado y que sepan de finanzas; gobiernos de verdad, que no eludan, que no confundan, que no pongan pretextos y den resultados, “y eso es lo que vamos a hacer con las organizaciones que están aquí”.

En presencia de agrónomos y productores, pidió el apoyo de todos para recuperar esta industria.

“Queremos llegar al gobierno para que el campo vuelva a ser sinónimo de productividad”, y eso, explicó, requiere inversión en tecnificación, insumos, capacitación, caminos sacacosecha y comercialización, sanidad animal y vegetal, así como recuperar la capacidad de financiamiento y cobertura de seguros.

Con el respaldo y apoyo manifiesto de la fuerza productiva del estado representada en este acto, Pepe Yunes puntuó:

“Ésta es nuestra propuesta, totalmente responsable en función de nuestro alcance presupuestal. No son buenas intenciones, son propuestas realizables que se han construido escuchando y de la mano de las y los productores de Veracruz”.

La propuesta de Pepe Yunes para el campo veracruzano

El Convenio de Alianza para el Rescate del Campo consta de 10 puntos: Aprovechamiento y uso eficiente del agua; Financiamiento y capitalización productiva; Mecanización; Salud animal, sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria; Comercialización, agricultura de contrato con garantía de precios; Manejo integral y sustentable del medio ambiente; Asistencia técnica y extensionismo; Reconversión productiva; Impulso a la actividad pesquera y acuícola e Impulso a la ganadería veracruzana.

Las 10 propuestas para dar un nuevo impulso al campo veracruzano desde el próximo gobierno del estado son:

Reactivar la inversión al sector primario a través de los mecanismos de financiamiento institucionales con créditos accesibles y tasas de interés bajas a plazos requeridos.

Invertir en: infraestructura hidroagrícola en perforación de pozos, sistemas de riego y electrificación; mecanización e infraestructura postcosecha y de transformación final a la producción primaria; seguridad y comercialización de los productos y cosechas de los agricultores; por ramas de producción agrícolas y ganaderas y en investigación, tecnología y vinculación.

Coordinar con instancias federales la atención e inversión de Sanidades Vegetales y Animales y crear la Dirección para Atención a las Sequías y Eventos Catastróficos, la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y el Fondo Estatal de Fertilizantes.

Por Redacción Noreste