Redoblan esfuerzos en el área de Limpia Pública

Una mujer pide el apoyo de las autoridades correspondientes debido a que personal de la Fiscalía General del Estado, no le dado solución a su proceso legal que lleva en contra de su ex pareja, explicando que hace unos días se llevó a sus hijos sin permiso alguno.

La señora María Martínez García, quien vive en la calle Río Nautla, número 223 de la colonia La Guásima, dio a conocer que desde hace tiempo inició un proceso en contra de su ex pareja, con quien procreó dos menores de ocho y once años, el pasado domingo su padre los sacó de su casa bajo engaños y se los llevó al municipio de Espinal, situación que le generó alarma pues al principio no sabía donde se encontraban.

Foto: Pide justicia y atención por parte de la Fiscalia.

La mujer refirió que al enterarse que sus hijos habían desaparecido, comenzó a buscarlos y horas más tarde le informaron que el papá se los había llevado con unos conocidos a Espinal, como pudo se contactó con los elementos policiacos de aquel municipio y horas más tarde los pudo recuperar.

Tras recuperar a sus hijos, la afligida mujer acudió a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del octavo distrito judicial a interponer la formal denuncia por el presunto delito de sustracción de menores, sin embargo no sé la recibieron, por lo que la mujer se siente desprotegida en esta situación.

Así mismo apuntó que personal de dicha dependencia no le han dado seguimiento al proceso que lleva en contra de su ex marido desde hace algunos años y a la fecha no ha tenido ninguna resolución, por lo que ahora con este hecho pide que quede un antecedente sobre lo que vive y el posible riesgo por parte del padre de los menores.

Por Delhy Galicia