Reducen la emisión de pasaportes por alza de COVID-19 en México

Venustiano Carranza, Pue. – Ante los alarmantes casos de Covid-19 en el municipio y luego de las acciones que ha iniciado Protección Civil para tratar de frenar los contagios, este lunes el Ayuntamiento cerró sus puertas en atención al público en general por lo que únicamente a través de citas serán atendidos por el juez de paz.

Como se dio a conocer previamente en este medio, los casos van en aumento en este municipio de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos algunos empleados del Ayuntamiento, incluso de la dirección de Protección Civil que está atendiendo directamente los reportes de contagios desde que inicio la pandemia.

Por tal motivo esta semana permanecerá cerrada la atención al público en tanto determinan que otras acciones serán tomarán para no descuidar cada área. Por lo que el cabildo, encabezado por la presidenta Marisol Manuel María el domingo estará informando como procederán, pues cabe recordar que el año pasado el presidente municipal Héctor Carrasco y otros funcionarios han perdido la vida por Covid-19.

Por su parte, a nivel Estatal, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, detalló que 28 personas han contraído la infección, pese haber recibido una primera dosis del biológico. Mientras, 18 poblanos con esquema completo de la vacuna anticovid han contraído el virus SARS-CoV-2.

De esa manera, las autoridades recomiendan seguir los protocolos de seguridad a pesar de haberse vacunado, no dejar el uso del cubrebocas, aplicar gel antibacterial, tomar sana distancia, pero sobretodo no salir de casa si no es necesario para no exponerse.

Por Redacción Noreste