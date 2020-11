Reducen movilidad en Aguascalientes para reducir contagios de Covid-19

Ciudad de México. – El pasado viernes 13 de noviembre la Audiencia Nacional Española confirmó que el dueño de Altos Hornos de México, alonso Ancira Elizondo, será extraditado al país, sin embargo, el empresario no aceptará dicha medida.

El vocero de AHMSA, Francisco Orduña, declaró al noticiero “Por la mañana” del periodista Ciro Gómez Leyva, que Ancira Elizondo se defenderá ante las autoridades españolas, agotando los recursos en ese país, pero también ya prepara recursos ante la justicia mexicana, quien lo acusa de corrupción y lavado de dinero.

“Nosotros seguimos manteniendo que esto (las acusaciones contra Ancira) no tienen ninguna base, no tiene sustento. La acusación es por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, todas las operaciones que se concentran en la acusación fueron hechas abiertamente desde las cuentas de Hornos de México, que por su trabajo se le hicieron a Emilio Lozoya, cuando no era funcionario público”, señaló Orduña.