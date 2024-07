Reforma al PJ ‘eleva la incertidumbre y disminuye la posibilidad de atraer inversiones frescas” hacia México’: Coparmex

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la próxima administración de Claudia Sheinbaum tiene la posibilidad de levantar la “pausa” que se tiene con España.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador explicó que la política exterior de México esta es una facultad exclusiva del presidente de la República.

«Hay posibilidades cómo no, eso lo va a decidir la presidenta constitucional, ella (Sheinbaum) va a establecer la política exterior como lo mandata la Constitución”.

El mandatario mexicano aclaró que su Gobierno aplica la “pausa” con España desde febrero de 2022, la cual calificó como un “incidente” entre ambos países, pero que “hacía falta” ante las faltas de respeto por parte del país europeo.

«Yo creo que hacía falta la pausa y aclaro, no con el pueblo español, con el que no tenemos ningún problema”, externó.

“Con nosotros, no hubo fractura, no hubo ruptura, nada más es incidente si se le puede llamar así”, argumentó en el Salón Tesorería.

Más temprano, López Obrador indicó que su Gobierno y el de España no se entendieron a raíz de la “pausa”.

“Con algunos (Gobiernos) tuvimos diferencias como es el caso del Gobierno de España, en especial con el rey, pero no pasó a mayores, sencillamente no nos entendimos”, declaró.

El mandatario mexicano apuntó que en España prefirieron sentirse ofendidos ante lo que su Administración proponía.

“Nosotros fuimos a pedir perdón a los yaquis, a los mayas, porque hubo guerras y exterminio y en España, la monarquía, no entendió lo que estábamos proponiendo, se sintieron ofendidos, no actuaron con urbanidad política, mandaron a intelectuales orgánicos, periodistas a agredirnos. Creo que no lo entendieron”, explicó.