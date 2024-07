Reforma Judicial, Parlamento Veracruz. Juan Javier Gómez Cazarín.

En diciembre del 2022, aquí en Veracruz desaparecimos a un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa costoso, holgazán, ineficiente e ineficaz, que estaba entre los últimos del país en cuanto a resultados. Nada menos que herencia del yunismo, ¿se imaginan?

Con una Reforma Constitucional lo sustituimos por completo con el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con otras personas a cargo de las magistraturas, que ahora sí chambean porque saben que el pueblo está vigilante y que se deben a la gente. Los resultados después de año y medio han sido favorables para la justicia.

Ironías de la vida, en enero de este año la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de esa Reforma, volviéndola inatacable.

Con ese antecedente y esa experiencia en nuestra tierra, este viernes, en Xalapa, se celebrará un foro organizado por el Congreso de la Unión sobre la Reforma al Poder Judicial. Desde luego, estaremos atentos de su contenido y de su desarrollo.

El pasado 2 de junio fue una elección de proyecto nacional. La gente no votó solamente por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, algunos Gobiernos Estatales o Congresos Locales –como en Veracruz-. La gente votó por el país que quiere.

Candidatas y candidatos de Morena asumieron la Reforma al Poder Judicial como una de sus propuestas electorales. Hicieron campaña poniendo a consideración de la gente esta Reforma, entre otras cosas.

Podemos decir, con razón, que la Reforma al Poder Judicial cuenta, por adelantado, con la legitimidad democrática del contundente pronunciamiento del pueblo a favor de Morena y de su plataforma.

Aunque la Reforma debe transitar todo el proceso legislativo, creo que todos estamos de acuerdo en que será aprobada este septiembre sin mayores problemas.

Para mí será un honor que esta Legislatura, que acaba el 4 de noviembre, sea una de las primeras del país, actuando en nuestro carácter de Constituyente Permanente, que sancione la Minuta y pavimente el camino a su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo hemos hecho en todas las iniciativas de Reforma Constitucional impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y así lo haremos hasta el último día de nuestro encargo en el Congreso del Estado.

No importa a dónde me lleve –o no me lleve- la política y el servicio público, siempre conservaré el orgullo de que el imponente edificio de la Cuarta Transformación tendrá varios ladrillos que puse con mi voto.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.