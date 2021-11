Reformas Eléctrica, Electoral y a la Guardia Nacional, prioridad de Morena en la LXVI Legislatura

Xalapa, Ver.- Luego de integrarse a la Comisión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública, la secretaria del Trabajo en Veracruz, Dhoreny García Cayetano reveló que en siete dependencias estatales hay por lo menos una denuncia por acoso.

“Normalmente no son tantas, serán siete dependencias, no podemos decir exactamente dónde están, pero son ciertas dependencias que tienen una incidencia y no necesariamente es hostigamiento o acoso y todavía no se determina qué es. Hay la denuncia, pero hasta en tanto no fenezca la investigación, no hay responsabilidades. Lo que sí es que se toman muy en serio estas denuncias y en cuanto hay una denuncia, se toman acciones preventivas”.