Refuerzan acciones sobre prevención del delito en escuelas de Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.- Más de 200 familias de la comunidad Loma del Águila tendrán acceso a la modernidad, con la puesta en marcha de la ampliación de la red eléctrica, donde el alcalde Leobardo Gómez González, luego de muchos años de esperar este servicio y ahora logró convertirla en realidad.

Martín Bartolo Acuña y Daniel García Bartolo; sub agente municipal y presidente de obra, sostuvieron que la inquietud de ex autoridades auxiliares, tuvieron respuesta ante la administración de Leobardo Gómez y hoy ver cumplido el sueño de 200 familias, quienes no tenían acceso a este importante servicio, reconociendo que a escasos meses de su llegada los resultados ya se dejaban ver.

Foto: Jesús Alan Mendoza

«Muchas gracias alcalde Leobardo Gómez González, por hacer posible el servicio de contar con esta ampliación de red eléctrica, agradecemos el que haya hecho posible realizar esta obra para esta parte de la comunidad «, explicaron.

Autoridades quienes fungieron hace más de 20 años recordaron los beneficios que Leobardo Gómez hizo cuando por primera vez fue presidente municipal, destacando que ese entusiasmo continúa a la fecha y le agradecían el que haya tenido una respuesta positiva esta obra.

Por su parte, Leobardo Gómez González, manifestó que al rodearse de personas que conoció desde hace más de 20 años, existía un ambiente de confianza, señalando que su gobierno trabaja al lado de los ediles y que como gobierno se aboca a satisfacer las necesidades más apremiantes de cada comunidad.

Foto: Jesús Alan Mendoza

Me da mucho gusto inaugurar una obra más, de las 120 obras que se están ejecutando este año, se que vienen más obras para ustedes, de acuerdo al señalamiento existe una de engravado para algunos accesos importantes para está comunidad, concluyó.

Por Jesús Alan Mendoza