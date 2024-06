Refuerzan la educación sexual en jóvenes de telebachillerato de Coyutla

7 mil pesos de moche por dejar pasaje en Papantla es lo que cobra el delegado de Tránsito José Herminio Hipólito

Con señalamientos por pedir altas cuotas para que transportistas foráneos puedan circular por municipios como Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán, Gutiérrez Zamora entre otros son algunas de las quejas en contra de Herminio Hipólito, delegado de Tránsito del Estado de Papantla.

A casi un año de su llegada al municipio de Papantla el delegado ha logrado destruir la buena relación que sindicatos tenían con la dependencia, pues el funcionario prefiere trabajar con aquellos que están dispuestos a darle su buen dinero, el cual supuestamente va a la Dirección General de Tránsito del Estado, generando terror en los transportistas cuando no es de su interferencia, ya que son temas que debe regular Transporte Público, ya que gracias a estos abusos dejan fuera el decreto de zona conurbada entre Poza Rica y Papantla.

El más reciente caso fue el día viernes cuando un taxista de Poza Rica con número económico 324 fue a dejar pasaje al vecino municipio y el delegado en su sed de dinero lo intervino y en vez de levantar un folio de infracción pidió 7 mil pesos de moche, los cuales vino hasta la ciudad de Poza Rica en su vehículo particular y semi uniformados para que se efectuara el pago, una parte de 3 mil pesos en efectivo y la otra de 4 mil que comenta la fuente fue a parar a la cuenta de una muner a la que le llamaba amor y como todo bandido desconfiado venía escoltado por una patrulla de la policía municipal de Papantla.

Herminio Hipólito se han dicho ser de los favoritos de Manuel Salvador Palma Valdovinos, Director General de Tránsito del Estado, por lo que asegura que a pesar de las quejas que se levanten en contra de él no van a proceder.

Es de destacar que los más afectados con el hostigamiento de Hipólito son los transportistas que por no querer caer en sus malas prácticas se les han cerrado las puertas en las oficinas de la delegación y si la intimidación que tiene este mal elemento apoyado por la Policía Municipal, los cuales casi te acompañan a la puerta del cajero para que saques cantidades extraordinarias, las cuales representan una semana de trabajo para los ruleteros, los cuales no obstante son acosados e intimidados que si reportar o se quejan por los abusos serán chingados, no especificando de que manera, ya que acria como un vil delincuente.