Refuerzan medidas preventivas de salud en Tihuatlán

* Los tutores afirman que no hay condiciones sanitarias en las escuelas.

Poza Rica, Ver.- Padres de familia de este municipio, se mostraron en contra del regreso a clases presenciales en escuelas públicas y privadas, pues afirman que sus hijos corren un grave riesgo de contagio de Coronavirus, ya que no están vacunados.

Los tutores afirmaron que, en este momento, no es posible regresar a los menores a los salones, ya que el riesgo de contagio es sumamente alto, incluso destacaron que las escuelas se convertirán en un foco rojo de propagación del virus.

«Yo digo que esta de pensarse, porque ahorita que estamos en semáforo rojo, es muy drástico que los niños regresen a clases, estoy en contra del regreso a clases porque están en un grave peligro nuestros hijos», expresó la señora Mónica Domínguez.

Foto: Madres de familia están preocupadas por el regreso a clases presencial pese a la situación de contagios en Veracruz.

«No podemos regresar ahorita a la escuela, porque ya ve como esta la pandemia muy fuerte hay que esperar otro poco para regresar a las escuelas, hay mucho peligro, yo opino que no se debe regresar a las aulas, hay que cuidar a los niños otro poco», dijo una madre de familia quien también solicitó a las autoridades municipales su intervención en esta problemática.

Foto: Familiares expresaron su preocupación por el regreso a clases presenciales.

«La verdad no estoy a favor del regreso a clases, nosotros como adultos ya estamos vacunados, pero los niños no, quienes van a ir a la escuela son ellos no nosotros y quienes se van a contagiar son ellos, los niños van a llegar al salón y se van a quitar el cubrebocas y en las escuelas no les van a poner atención», fue otra de las expresiones de una madre de familia.

Foto: Madres de familia señalaron que los niños no han sido vacunados por lo que no habrá un regreso seguro a las aulas.

«Yo no estoy a favor de que regresen los niños a la escuelas, porque estamos en semáforo rojo, es un riesgo para los niños, uno como madre los cuida en casa, pero en las escuelas no sabemos si les van a poner cuidado, estamos en semáforo rojo y los niños no deben regresar a las aulas, no estoy de acuerdo», aseveró otra madre de familia con tres niños cursando su educación básica a distancia.

Foto: Familias señalan la situación de contagios que actualmente sufre todo el estado de Veracruz.

Cabe mencionar que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez han subrayado que el 30 de agosto, todos los menores tienen que regresar a la escuela, sin embargo, son los padre de familia quienes no están de acuerdo con la explosión que tendrán los menores al contagio.