Refuerzan trabajos de concientización contra el Covid-19 en Papantla

Papantla, Ver.- A unos días de que inicien las festividades de Ninín 2021, personal de Vectores realizó una fumigación masiva en las instalaciones del cementerio de la Santísima Trinidad, con el fin de evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, durante los próximos días donde este espacio será visitados por las familias papantecas.

Las acciones de limpieza ya se realizaron por parte del personal de Vectores y fumigaron todo el cementerio y de esta manera combatir el mosco transmisor de distintas enfermedades, garantizando de esta manera la salud de quienes acudirán a visitar las tumbas donde yacen los restos de sus seres queridos.

Foto: Noreste

El director de Panteones, Alberto Uriel García Araujo, comentó que los trabajos de fumigación se están realizando de manera previa a las festividades de Ninín, ya que es importante contar con los espacios limpios, para que las personas acudan a visitar a sus seres queridos que se adelantaron al más allá.

Así mismo apuntó que el acceso al cementerio municipal estará abierto a todo público, pero se van a seguir los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones en este lugar, así como se exhortará al uso obligatorio del cubrebocas y a la entrada se proporcionará gel antibacterial. además que se pedirá que la estancia sea el menor tiempo posible.

Foto: Noreste

Asimismo, hizo el exhorto a los ciudadanos para que no lleven recipientes llenos de agua, además que los floreros no deben llevar líquido, esto para evitar la propagación del mosco transmisor, de esta manera se prevé que no haya contratiempos para la celebración del Ninín.

Por Delhy Galicia

