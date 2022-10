Refuerzan valores en la comunidad Estudiantil en Venustiano Carranza

México. – Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas (ONU), dejó en claro que México se mantiene neutral en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero no quiere decir que nuestro país se mantenga pasivo o indiferente ante la guerra.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, De la Fuente Ramírez dejó en claro que mantiene la neutralidad en el conflicto armado, pero que se condena la invasión a Ucrania y rechaza también la anexión de territorios de dicho país por parte de la Federación Rusa.

“Me parece que es un error pensar que por el hecho de que México ha condenado la invasión, como lo hicimos desde un inicio, y condenado la anexión territorial, como lo hemos vuelto a hacer, significa que México no ha mantenido una oposición de neutralidad. Nosotros no formamos parte de un bloque, no estamos en la dinámica de las sanciones unilaterales” expuso.

“Sí, somos un país pacifista y que busca soluciones: ahí está nuestra iniciativa para los corredores humanitarios, que funcionó. No somos una potencia militar y tampoco somos potencia económica, no pertenecemos a bloques y no estamos a favor de las sanciones. Es cierto que mantenemos una posición neutral, lo cual no quiere decir que somos pasivos, que somos indiferentes o que nos quedamos callados cuando se contravienen estos principios que te acabo de comentar”, agregó.