Registran cierre de hoteles por la contingencia en Veracruz

Familiares de mujeres atropelladas en Veracruz solicitan apoyo para dar con el paradero del responsable de un accidente automovilístico en la avenida JB Lobos.

Familiares de las dos mujeres que murieron el pasado sábado tras haber sido atropelladas por un taxi en la avenida JB Lobos del puerto de Veracruz, solicitaron el apoyo de la población para dar con el paradero del responsable, pues señalaron que luego del accidente el chofer huyo del lugar.

Juan Manuel Cortes, hijo de la víctima, detalló que cuando llegaron a la zona de los hechos el conductor ya se había dado a la fuga, dejando su unidad abandonada.

“Queremos dar con la persona, que se haga responsable. No hemos sabido de él no del dueño del carro, la unidad está detenida pero no tenemos conocimiento de quien es el dueño y quien es quien lo venía manejando”.