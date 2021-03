Registro Civil en Tuxpan se actualiza

Tuxpan, Ver. – La efervescencia política que se está viviendo en el puerto de Tuxpan, por ser el candidato de algún partido político a la presidencia municipal, ha provocado que algunos partidos como el Partido del Trabajo (PT), abucen de los ciudadanos, tal y como lo quisieron hacer con la ex aspirante a la candidatura a la presidencia municipal Laura Sandoval Cruz, quien presentó su renuncia al partido y dicha aspiración.

Sandoval Cruz dio a conocer que se sintió utilizada y engañada, no solo porque las promesas que se le hicieron no se las cumplieron, sino porque además de exigirle la afiliación de personas, le coartan su libertad de expresión y sufrió abuso económico al ser ella la que solventara sus gastos de precampaña.

“No sólo me querían imponer la estructura, sino que me presionaban, generando gastos que no se me habían comentado, mismos que se salían de mi presupuesto, y más cuando no se está en tiempo de campaña, así como gastos que no se encuentran establecidos en los estatutos del partido, siendo este el pago al equipo que ellos mismos me habían impuesto” declaró Sandoval Cruz.