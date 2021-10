Regresa el Festival Afrocaribeño en 5 municipios de Veracruz

Veracruz, Veracruz.- Vecinos de la colonia Zaragoza denunciaron a la empresa Grupo MAS, quien argumenta ser una empresa privada e intenta cobrar más de 9 mil pesos por destapar una tubería que provocó una descarga de aguas negras en la calle Victimas del 5 y 6 de julio.

El señor Manuel Gordillo, habitante del edificio Zaragoza, relató que la empresa Grupo MAS les pidió hacer el registro de drenaje sobre la calle para poder atenderlos, por lo que pagaron a una fontanero para que hiciera el trabajo.

Desde hace un año, el drenaje colapsó y quedó tapado, por lo que comenzó a brotar aguas negras que dan un olor fétido a la zona y molesta a habitantes de la colonia Zaragoza y visitantes.

“Vino el camión (Vactor), succionó, pero obviamente lo que está tapado es de aquí, de la banqueta, a donde está el colector principal, ese tubo es lo que está tapado, entonces eso es lo que MAS, como proveedor de servicio lo tiene que hacer, pero nos dijo de plano que ellos sí lo hacen, pero que nos van a cobrar 9 mil o más de pesos, porque todo ellos lo cobran (…) Se les dijo, bueno, pero es que nosotros pagamos agua, alcantarillado, saneamiento, drenaje, todo en el recibo (…) No, no, no, pero esto es una empresa particular, y nosotros todo lo cobramos”.