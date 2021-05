Regresan candidatura a Eduardo Carreón por la alcaldía de Xalapa

Xalapa, Ver.- Propietarios del predio Jinicuil Manso ubicado en la localidad Tepachapan, denominada sierra alta de Coatepec señalaron que la privatización del agua sería el principal motivo para despojarlos de las más de 2 mil hectáreas, pues en la zona de encuentra la mayoría de afluentes que descienden del Cofre de Perote y que surten el líquido a Coatepec y Xalapa.

«El agua la quieren concesionar como lo han hecho en Xalapa, en Veracruz, entonces creo que el valor de esos terrenos más que para los dueños es otro tipo de ambición, puede ser el agua» dijo Josefina Edith Cruz.

El Movimiento Por la Defensa de la Sierra de Coatepec, que agrupa a los 50 propietarios de Jinicuil Manso han expuesto que la cuenca del río Gavilanes también conocido como Huehueyapan, una ladera del Cofre de Perote es de 36.7 kilómetros cuadrados, pero concentra el agua suficiente para mantener viva la montaña y para dotar de agua a la cabecera municipal de Coatepec.

«En los años 90 se previó que el agua podría escasear en Coatepec y, por ello, en 1988 se planificó un sistema de captación que respondiera ante esta necesidad. En 1992, el presidente Salinas de Gortari inauguró la presa derivadora La Marina en la comunidad de Puente Zaragoza, la cual capta 220 litros por segundo para abastecer del líquido a Coatepec».

En enero del 2019, integrantes de la agrupación Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) invadieron predios de Jinicuil Manso, talando el bosque y pretendiendo urbanizar 2 mil hectáreas de la montaña.

Foto: Noreste

Desde entonces han usado sin permiso el agua del río, contaminándola al mismo tiempo y hasta ahora, a pesar de que se ha comprobado que invadieron las propiedades en Jinicuil Manso.

«Sabemos que donde ellos están, sacan mangueras del río son permisos. Sus desechos vienen a parar al río y luego llegan a Coatepec y Xalapa» dijo Blanca Trinidad, otra de las propietarias.

Las autoridades no sólo no los desalojan, si no que pretenden hacer un deslinde en la zona a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), lo que es interpretado por los propietarios como el posible contubernio con el fin de controlar el uso del agua en la zona.

«Nos han decepcionado las autoridades, porque aún cuando ya hay un fallo, no toman cartas en el asunto. Eso nos hace pensar que hay otros intereses y nos lleva al conflicto del agua» agregó

Leonel Modales, otro de los propietarios.

El pasado 25 de mayo, representantes de la SEDATU notificaron a los propietarios que se concretaría un deslinde en la llamada Sierra Alta, iniciando con los trabajos de medición el próximo 3 de junio, a pesar de que cuentan con la suspensión definitiva otorgada por un Juez de Distrito.

El último acuerdo que aparece en el Juzgado de Distrito, es el de recepción de la sentencia que confirma la suspensión definitiva y se recibió el 18 de mayo pasado según consta el número de expediente 373/2020 Fecha del Auto: 17/05/2021Fecha de publicación: 18/05/2021.

Se acordó así que no se lesionaría al medio ambiente y el agua, de manera que la Sedatu estaría violando la suspensión definitiva y además estaría incurriendo a un ataque al orden constitucional.

«Con esto la SEDATU pretende otorgarle a la CIOAC propiedades que antes que nada son privadas y tienen dueños, cosa que se ha comprobado ante todas las instancias correspondientes una y otra vez y segundo, la SEDATU pretende comenzar este proceso a tres días de las elecciones, en lo que claramente es una negociación política» afirmaron.

Este jueves, propietarios y su representante legal, Itezel Jurado Ortiz advirtieron que no permitirán que la SEDATU lleve a cabo el deslinde del terreno de más de 2 mil hectáreas.

Foto: Noreste

«No permitiremos el deslinde. Es algo fuera de la ley porque hay escrituras, de que la gente está cuidando los bosques y que tiene propietarios. No nos han citado, sólo notificaron que van a hacer el deslinde. No se va a permitir el deslinde» aseguró Josefina Edith Cruz.

Advirtieron que la explotación de los afluentes sería el principal motivo por el que las autoridades pasan por alto a los mandatos judiciales para no respetar las propiedades legítimamente acreditadas.

El próximo lunes presentarán denuncias ante la autoridad federal, por la violación a la suspensión definitiva y contra todos los servidores públicos que se han visto involucrados en dichos actos.

«La intención del gobierno Federal es declarar terreno nacional esa zona por encima del derecho de los propietarios para luego enajenar esos terrenos, es decir, venderlos a esos invasores que ilegalmente tienen dos años ocupando esos espacios», insisten.

Los propietarios y defensores de esta zona de Coatepec retomarán sus manifestaciones, iniciando el domingo próximo en el parque Miguel Hidalgo.

Por Héctor Juanz