Regreso a las aulas no será desordenado, asegura el gobernador Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.- El regreso a clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022 que inicia este lunes 30 de agosto será ordenado, escalonado y diferenciado para evitar aglomeraciones y con ello riesgos de contagios de COVID-19 insistió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Este viernes explicó que no todos los alumnos entrarán al mismo tiempo a los planteles, pues se asignarán horarios diferidos, por ejemplo: de 8 a 11 de la mañana unos grupos y de 12 a 2 de la tarde el resto. En algunos casos cada grupo se dividirá en dos para asignar horarios distintos.

Recordó que en cada escuela definió su propia estrategia para el retorno seguro y resaltó que todos los trabajadores de la educación ya fueron vacunados.

“Se debe regresar a clases por cuestiones pedagógicas, inaplazables ya después de un año y medio de mantener las clases a distancia. Hoy que tenemos la vacuna, que ya conocemos más la enfermedad, que sabemos a quiénes golpea muy fuerte y a quiénes no, es momento de retomar las clases en estas circunstancias. No es el regreso desordenado o el regreso como antes de la pandemia. Es un regreso ordenado, programado, mixto, cauto y con las medidas sanitarias principales” dijo el Gobernador de Veracruz.

Respecto a los sindicatos y docentes que se oponen al regreso a las aulas, dijo que se les debe preguntar si utilizan el constructivismo para sus clases o si saben de eso o de la construcción del aprendizaje en un ambiente colectivo escolar.

Así mismo cuestionó la formación de los docentes que se oponen al retorno seguro a clases.

“Yo dudaría si un maestro dice no voy, yo me quedo en casa, yo no. Habría que preguntarle ¿y tu formación pedagógica de dónde viene?, ¿de qué escuela patito egresaste?”.