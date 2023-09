Regularizarán a mil 500 familias de la colonia Rosa Borunda de Veracruz

Veracruz, Ver.- El director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Jorge Carlos Bobadilla Carpi, confirmó el desalojo a comerciantes del malecón ejecutado la mañana de este miércoles, aunque aclaró que estos utilizaban un terreno privado.

El funcionario municipal explicó que, dicho desalojo deriva de un juicio civil promovido por un particular desde el año 2015 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, y donde el propietario del inmueble demanda la desocupación.

Jorge Carlos Bobadilla aclaró que la presencia de la Policía Naval, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Municipal y personal de la dirección de Gobernación, solo es una medida protocolaria para resguardar al personal actuante que ejecuta el desalojo.

«Nosotros como Ayuntamiento únicamente estamos acatando una orden judicial, y el proceso que establece el Código Civil, es que el Juzgado le dará posesión al propietario y se hará un inventario de los bienes muebles que hay adentro y le serán entregados a su dueño (…) el tema de los vendedores artesanos, ellos ocupaban la posesión de un particular, no ocupaban un bien público, por lo tanto el Ayuntamiento como tal, no tenemos la condición de darles una opción donde trabajar, que es la parte que ellos eventualmente no entendían, quién los está lanzando es un particular», asestó.