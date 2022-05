Rehabilitarán domo de la ESBO No. 8 en Poza Rica

Poza Rica, Ver. – La usuaria de Facebook Carolina Mh, por medio de un video en vivo, denunció negligencia por parte de la línea de autobuses Futura, luego de que por falta de mantenimiento a las unidades, su mascota murió en la cajuela por falta de aire acondicionado mientras viajaba.

De acuerdo con Carolina, compró un boleto desde la ciudad de Poza Rica a la Ciudad de México, un recorrido de aproximadamente 4 horas con 17 minutos y una distancia de 298 kilómetros, pero al subir al autobús no contaba con el aire acondicionado suficiente que enfriara la cajuela, donde viajaba su perrito en una transportadora.

En el mismo autobús viajaba un señor que también transportaba a su mascota y luego de ya varios minutos de viaje, la persona se acercó al chofer para que subiera el aire acondicionado, pues no se sentía en la unidad, tras él fue Carolina, para pedirle lo mismo al chofer.

https://www.facebook.com/CarolinnaMh/videos/992925341425291/

«Llevábamos poco de camino y un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado y que le subiera al clima, en un ratito yo sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente yo sabía que no le iba a llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle al chofer y me dijo que ya lo iba a subir, yo le dije al señor que le subiera al clima porque en efecto no se sentía el clima», comentó

Al llegar a la terminal de la Ciudad de México se dio cuenta que su mascota ya no contaba con signos vitales y pese a los reclamos, el chofer de la unidad comentó que a él no tenían que dirigirse sino a la empresa que «no componen los camiones»

«El chofer cuando nos bajamos del camión nos dijo ´es que no nos lo digan a nosotros, o sea, nosotros no tenemos la culpa, sino que realmente no componen los camiones´», comentó la joven.

Carolina cuenta que llevaba con su perro cerca de seis años y que en varias ocasiones ya había viajado con él en otras líneas de autobuses y que nunca se había presentado un problema parecido.

En la terminal de la ciudad de México se encuentra un establecimiento de la empresa Futura, misma que las personas que se encontraban atendiendo no dieron respuestas claras a la joven y se quitaron de la responsabilidad, comentó.

«Yo me siento culpable porque viajé con mi perro y no es la primera vez han sido varias veces, y a lo mejor si el de el camión nos dice, saben qué no se puede, no podemos viajar con el perro porque no les llega el aire.. no sé»

En el en vivo, Carolina pide a sus contactos que compartan su video para que llegue a las personas correspondientes y concientizar a las empresas que si no cuentan con las condiciones adecuadas para transportar a animales, que no permitan viajar con ellos o se busquen otras opciones.

Con información de La Silla Rota