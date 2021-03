¿Relación tóxica? Tras rumores de infidelidad, JLo condicionó con un acuerdo a Alex Rodríguez

México.- Si en febrero disfrutaste con WandaVision y su estreno, o el final de temporada de The Mandalorian, ahora deberás mantenerte pegado a tu pantalla con nuevas historias llenas de aventura, efectos especiales y muchos súper héroes ya conocidos. Por esto, para el mes de marzo, se sumará a la lista grandes películas de Disney, Star Wars, Marvel y más de 20 nuevos títulos para disfrutar con toda la familia o amigos.

Lo más esperado debe ser la película Raya and the last Dragon con las voces de Alan Tudyk, Gemma Chan, Awkwafina, que cuenta la historia de una guerrera llamada Raya que debe encontrar al último dragón del mundo para evitar una guerra entre las tribus antiguas de su mundo.

Final de WandaVision y más de Marvel

El estreno más importante del mes será el capítulo final de WandaVision, para por fin ver cómo esta serie se conecta con la secuela de Doctor Strange y el posible cameo de Spider-Man. La serie todavía no ha revelado a su villano principal, sí que el final definitivamente va a ser intenso.

Para no extrañar a Marvel, llegará el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie del MCU producida específicamente para la plataforma. Esta serie sigue a los personajes de Anthony Mackie y Sebastian Stan después de los eventos de Avengers: Endgame, donde Captain America saltó a una nueva línea del tiempo para llevar una vida tranquila junto a la mujer que amaba, pero después vuelve al presente (ya anciano) para pasarle la antorcha y entregar su escudo a quienes podrían reemplazarlo en la lucha por la protección de la humanidad.

Documentales y más de Disney Plus

Este mes tenemos también nuevos documentales de animales y naturaleza, así como dos especiales de Marvel, Legends y Assembled, que en un primer momento se trata del making of de la serie de Elizabeth Olsen y Scarlet Witch que ya es una de las más vistas del año.

Según avances de la plataforma, tendremos The Mighty Ducks: Game Changers, una serie inspirada en las películas de The Mighty Ducks, que trae de regreso al entrenador Gordon Bombay para trabajar con un nuevo grupo de niños inadaptados y fanáticos del hockey.

Revisa aquí la lista completa.

Marzo 5

Raya and the Last Dragon (Disney+ Premier Access)

WandaVision, final de temporada

Disney Secrets of Sulphur Springs: Time Warped

Garfield: A Tail of Two Kitties

Heartland Docs, DVM, temporada 2

Marzo 12

Own the Room (La idea del millón)

Disney Secrets of Sulphur Springs: Long Time Gone

Disney Junior Doc McStuffins: The Doc Is In

Disney My Music Story: Perfume

Dr. K’s Exotic Animal ER, temporadas 1–8

Dr. Oakley, Yukon Vet, temporada 7

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Marvel Studios: Legends

Assembled: The Making of WandaVision Premiere

Marzo 19

The Falcon and the Winter Soldier: capítulo 1

Disney Big Hero 6 The Series, temporada 3

Disney Secrets of Sulphur Springs: If I Could Turn Back Time

Mexico Untamed, temporada 1

Marzo 26

The Mighty Ducks: Game Changers, capítulo 1

Disney Secrets of Sulpher Springs: As Time Goes By

Disney Pickle and Peanut, temporada 1

Disney Pickle and Peanut, temporada 2

Gnomeo & Juliet

The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 2

Inside Pixar: Foundations, parte 3

Proyecto Mercury: Los siete valientes

