Relevan a Yair Ademar e Israel Roldán de la Secretaría de Gobierno

Xalapa, Ver.- En su visita a Xalapa, el consejero nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Elías Calixto Armas descartó que Movimiento Ciudadano haga de último momento una alianza con el PAN el PRI y el PRD.

Cuestionado sobre la oferta que hizo el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas «Alito» al candidato presidencial, Jorge Álvarez Mainez de renunciar a la dirigencia si declinada a favor de Xóchitl Gálvez, Calixto Armas descartó que haya alianza y con ello afecten a Claudia Sheinbaum, pues dijo que Movimiento Ciudadano no ha sido aliado político de dichos partidos:

«Ellos traen un proyecto, es respetable su proyecto, no creo que se alíen porque han mostrado en la cámara de diputados, no han apoyado las propuestas de la oposición, entonces no creo que logren hacer algún daño».