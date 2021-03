Renato Tronco responde a críticas contra cacicazgos en la zona sur

Xalapa, Ver. – Al obtener su registro en el Partido Todos Por Veracruz como candidato a presidente municipal de Las Choapas, Renato Tronco Gómez dijo que aunque el Gobierno de la Cuarta Transformación advierta que acabará con los cacicazgos, es la decisión ciudadana la que vota y decide que figuras políticas denominadas así permanezcan en cargos públicos.

«En consecuencia de la democracia social no sería señalar a alguien de caciquismo, sería señalar a una sociedad de tonta o ¿cómo sería ahí?. Volver a votar por alguien, si no te da resultado no tiene sentido…es la decisión ciudadana».

Tronco Gómez, quien ya fue presidente municipal dos veces de dicho municipio de la zona sur y diputado local comparó dicha decisión con los Yunes «Si dicen que el hijo ya fue alcalde y otra vez alcalde y ahora va a ser el otro hijo, osea. Digo, si la gente lo vota, por algo será» dijo entrevistado previamente a recibir su registro en dicho partido.

«Están invitados a ser parte de. Le pueden llamar cacicazgos y liderazgos, como lo quieran llamar» respondió a pregunta expresa.

Cabe mencionar que recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se pronunció contra los cacicazgos en la zona sur del estado.

Renato Tronco dijo que siempre «se la ha jugado en las boletas» electorales y seguirá haciéndolo, está vez será la sexta y en un nuevo partido.

«Viejos los cerros y reverdecen y nosotros todavía estamos con la batería puesta».

