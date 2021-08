Renuncia el Gobernador de NY Andrew Cuomo, por denuncias

Hoy martes 10 de agosto del 2021, en conferencia de prensa que se transmitió a través de la oficina de gobernación de New York, el gobernador Andrew Cuomo presento su renuncia, en respuesta a la presión ejercida debido a las denuncias que tienen en su contra por acoso sexual.

«La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno» expreso el mandatario.

Un informe publicado la semana pasada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, detalló las acusaciones de 11 mujeres y encontró que Cuomo se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”, entre otras acusaciones. El gobernador ha insistido en que no hizo nada malo y no dio indicios en una respuesta en video tras la publicación del informe de que renunciaría.

El gobernador de Nueva York, Andrew, calificó la capacidad de tener un gobierno funcional durante esta pandemia como una «cuestión de vida o muerte».

“Gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal, y yo no puedo ser la causa de eso”, afirmo.

La Casa Blanca reaccionó a la noticia de que el gobernador Andrew Cuomo renunciará en 14 días. En ese sentido, reiteraron que era un resultado por el que había abogado el presidente Joe Biden. Además, descartaron cualquier preocupación de que la noticia de última hora eclipsara la aprobación de un tema clave de la agenda bipartidista

“El presidente dejó en claro sus puntos de vista y sus opiniones la semana pasada. Nuestra opinión es que esto es sobre estas mujeres valientes que se presentaron, contaron sus historias, compartieron sus historias. Y la investigación supervisada por el fiscal general que, por supuesto, se completó hoy en un resultado que el presidente pidió la semana pasada”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas en la conferencia de prensa de este martes.

Psaki dijo que Biden no ha hablado con Cuomo. “No hay planes, que yo sepa» para hablar con él, aseguró. Y cuando se le preguntó si la Casa Blanca recibió un aviso sobre la renuncia, Psaki dijo: «No».

Mientras tanto el pueblo estadounidense está más preocupado por la aprobación del proyecto de ley de infraestructura en el Senado que por la noticia de Cuomo, que sucedió con unos minutos de diferencia.