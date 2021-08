Reparto de juguetes por el Ejército: Volada de Reforma

México.- El sábado pasado el periódico Reforma publicó que “Suma Ejército tarea: ¡repartir juguetes!”, situación que el lunes, a pregunta de un reportero, el presidente hizo mofa de la mala intensión del periódico al que ha considerado “Panfleto del conservadurismo”. Todo inició porque el gobierno dio el anuncio de los “Tianguis del Bienestar” donde varias dependencias gubernamentales habrán de participar, entre ellos el Ejército, la Guardia Nacional y Marinos, entre otros. Lo que dio motivo a Reforma para colocar esta cabeza y agregar que “El Gobierno asignaba una nueva tarea a las Fuerzas Armadas: trasladar mercancía decomisada a comunidades pobres y regalarla en el “Tianguis del Bienestar (…), labor que sería realizada por elementos del Ejército, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”.

También participan funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Función Pública (SFP) y los Gobiernos estatales. La entrega gratuita de artículos como telas, ropa, calzado, juguetes y herramientas inició el miércoles pasado en Atlamajalcingo del Monte, en la región de La Montaña de Guerrero. Desde el traslado de mercancía en vehículos castrenses, la clasificación de artículos en cuarteles de la Sedena, hasta la entrega en mano, los operativos sociales quedan bajo control militar[1].

El reportero Carlos Pozos le muestra al presidente un ejemplar del sábado del periódico Reforma con el titular mencionado, “en mi barrio dicen que es una nota hulera” dijo Pozos Soto.

– PRESIDENTE. No sé, no alcanzo a ver hasta allá, ya también la miopía avanza.

– Pozos: Dice la cabeza…

PRESIDENTE: A ver, pasa… Ah, sí, sí. ¿No la tienen ahí ustedes? Póngala.

Sí, pero esto es producto de lo mismo, están muy enojados y ya no halla qué hacer, dice el presidente. ¿Se acuerdan que creo que el viernes sacamos las ocho columnas de El Universal, de cómo han crecido los niños contagiados y que vimos que era una exageración, un sensacionalismo de un periódico como El Universal con esas ocho columnas? Pues es Reforma con esto del sábado, es lo mismo. ¿Qué, no tenían otra cosa? Pero es una obsesión.

– Pozos: Es el sesgo que se la da a la información, la mala leche.

– PRESIDENTE: Sí, están muy molestos, ellos y sus jefes.

Súbela (le indica a Jesús Ramírez Cuevas). ‘Suma Ejército tarea: ¡repartir juguetes!’… Esto es porque en el Tianguis del Bienestar participan muchas instituciones y se llevan mercancías, telas, zapatos, a entregar a la gente más pobre de México, y se llevan también juguetes que se decomisan en las aduanas para los niños y entonces participa la Secretaría de Seguridad Pública, participa la Secretaría de Bienestar, los gobiernos de los estados, en este caso el gobierno de Guerrero porque la primera entrega fue en La Montaña, los presidentes municipales y también el Ejército, que ayuda. Entonces, este pasquín del conservadurismo titula ¿no? ‘Suma Ejército tarea: ‘¡repartir juguetes!’

Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que fuese así, ¿qué tiene de malo?, ¿qué tiene de malo que el Ejército también entregue juguetes en las zonas pobres?, ¿qué, no va el Ejército a rescatar a la gente cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos? rescata a niños, ancianos, animalitos, perritos, ¿qué, no es una labor humanitaria?

¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos, nada más que eso no lo van a entender los que tienen endurecido el corazón, eso no lo entienden. Pero bueno, ya no les vamos a estar sacando tanta información porque ahí se están repartiendo a los mismos lectores El Universal y Reforma, porque sí tienen seguidores, bastantes, que piensan así. Ellos nada más lo que hacen es recrear un pensamiento conservador que existe, que es muy fácil de manipular, porque no exige, demanda, argumentos, tiene que ver más con los sentimientos, con las pasiones.

Entonces, como son muy conservadores, se obnubilan y entonces todo lo que publica el Reforma, El Universal, de este tipo, se lo consumen, o sea, lo aceptan y además se sienten bien. Es un fenómeno, pero así es la democracia, tiene que aceptarse la opinión de todos. Y siempre ha existido el pensamiento conservador, lo importante ahora es que se tuvieron que quitar la máscara quienes fingían ser liberales, independientes, cuando son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados, porque a ver, a ver, a ver, BMW…

