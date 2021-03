Repleta de canas, Verónica Castro recibe vacuna contra Covid

México. – Esta tarde se dio a conocer que la primera actriz y cantante Raquel Olmedo, de 83 años, ha sido hospitalizada de emergencia e intubada debido a complicaciones derivadas del contagio del Covid-19.

La noticia fue dada a conocer por la cantante Lolita de la Colina a través de sus redes sociales en donde señaló que su “gran amiga” había sido internada en un hospital en la Ciudad de México por Covid-19.

“Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital en la Ciudad de México con Covid. Su nombre real es Anisia Xiomara Orama Leal. Está en cuidado intensivo intubada”, escribió en Facebook.

La primera actriz es recordada por su participación en telenovelas como “Por Amar sin Ley”, “La malquerida”, “Tersa”, “¡Vivan los niños!” y “Esmeralda”. En el mundo de la música también ha brillado y ha publicado seis álbumes de estudio entre los que destacan “Mitad Mujer, Mitad Gaviota” y “No señora”.

Foto: Internet

Minutos después de su primera publicación, Lolita de la Colina informó que el estado de salud de Raquel Olmedo estaba mejorando.

Según la actriz, luego de hablar con familiares de su amiga supo que el estado médico de Raquel está mejorando, pues le informa que ya está respirando mejor.

Asimismo Susana Zavaleta aclaró en el programa «Hoy» que ya no esta intubada y que su condición mejora además de pedir que no se difunda que esta intubada pues no es verdad.

Con información de El Heraldo de México