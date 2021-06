Repuntan los casos de Covid en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – El relajamiento social en el que han entrado los ciudadanos, ello debido a que personas del la tercera edad, maestros, y adultos de entre los 50 a 59 años, ya les fue aplicado el biológico contra el COVID-19 ha provocado que los casos positivos a este virus mortal vaya en crecimiento, de acuerdo a las estadísticas que reporta la secretaría de Salud a través de su mapa virtual, hasta el momento Tuxpan reporta mi 788 casos positivos a este virus mortal, mientras que 136 pacientes en están a la espera del resultado de los análisis practicados, por lo que hasta el momento son considerados como casos sospechosos.

En lo que corresponde al número de personas fallecidas suman ya 256, es de recordar que aun y cuando la jornada de vacunación contra el COVID 19, continua conforme al calendario establecido por la secretaría de salud, la aplicación de este biológico para estar inmune ante este virus, es voluntaria, por lo que no todas las personas de la tercera edad, y adultos entre los 50 a 59 años de edad se encuentran vacunados, por ello es que la cifra contra este virus va en aumento, provocando con ello que los hospitales vuelvan a tener una intensa actividad en el área covid.

Foto: Noreste

Es de recordar que municipios como Poza Rica han dado un retroceso a pasar de verde a amarillo nuevamente, situación que es probable suceda en este municipio, pues es de recordar que el color del semáforo se determina por el número de pacientes hospitalizados, y en lo que corresponde a Tuxpan, trascendía que ya suman más de cinco personas que se encuentran internados en el área covid, del hospital regional “Doctor Emilio Alcázar”.

De no seguir con las medidas de salud emitidas desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país, los casos de covid podrían dispararse de un momento a otro, y más por que la ciudadanía se encuentra relajada, asistiendo a lugares donde se da la aglomeración de personas, no respetando la sana distancia, no hace uso del cubrebocas y ha dejado de usar el gel antibacterial.

Por Martha Hernández