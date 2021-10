Rescatan a niño que era obligado a trabajar sin comer en Hidalgo

Foto: noticiasenlamira

Nuevo León.- Durante la Expo Feria Guadalupe, evento que tradicionalmente se celebra en la demarcación, una “canastilla” de un juego mecánico cayó sobre otra atracción, dejando al menos a cuatro personas lesionadas; el incidente quedó registrado en videos a través de las redes sociales.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados, quienes fueron traslados a distintos hospitales de la zona.

Debido al accidente, se determinó cerrar el área de juegos mecánicos de manera temporal.

En un video se observa el momento posterior al desprendimiento del juego mecánico, cuando algunas personas se acercaron al lugar para apoyar a los lesionados.

Esmeralda Morín, visitante de la Feria Guadalupe y familiar de las personas que resultaron heridas en la caída de uno de los juegos mecánicos relató cómo fue el momento de la falla en la atracción.

En entrevista con Alejandro Del Toro para ABC Noticias, la joven comentó que desde el inicio del paseo en el juego “Skylíne” o “Teleférico”, las piezas parecían tambalearse mientras avanzaban alrededor de la feria.

“Desde que me subí al juego iba a una altura como de dos metros y sentí como que tambaleaba, dio la vuelta el juego y mi cuñada y mi sobrino iban atrás (…) Cuando íbamos de regreso, en el pico más alto, alrededor de 3 metros, sentimos que el juego se tambaleó, pero se paró totalmente y yo brinqué de la silla, si no me agarro del asiento también me caigo”, dijo Esmeralda.