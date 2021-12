Rescatan a perro Pitbull abandonado en casa de Veracruz puerto

Fotos: Noreste

Veracruz, Veracruz.- La Asociación Civil “Patas” rescató a un perro de raza Pitbull, que se encontraba abandonado desde hace tres meses en una vivienda de Residencial del Bosque, en el municipio de Veracruz.

Fueron los vecinos quienes denunciaron el hecho y solicitaron el apoyo de “Patas”, pues el can de aproximadamente tres años de edad, había sido abandonado y sus condiciones físicas eran de riesgo, explicó Alfredo Fernández Guzmán, presidente de dicha asociación.

“Tenía tres meses en abandono, el perrito logró sobrevivir gracias a unos vecinos que le aventaban comida por la ventana, me comentan los vecinos que las personas se fueron, abandonaron la casa y pues lo dejaron ahí, creo que iban una vez al mes, pero comentan los vecinos que esperaban que el perrito muriera de hambre porque nunca le limpiaron, estaba lleno de heces fecales todo el lugar, nunca le aventaron algo, ni un pan”, señaló.

Tras el aseguramiento que se registró en la calle Tekas número 319, los animalistas llevaron al perro a evaluación veterinaria, donde se les dijo que por su edad, el espécimen debía pesar cerca de 20 kilos y solo pesaba 8; debido a ello se le implementó un tratamiento especial para combatir el alto de desnutrición y la infección en la piel.

Fernández Guzmán, resaltó que han realizado un gran número de rescates, sobre todo de cruzas de la raza Pitbull, la mayoría de ellos en la zona norte de la ciudad de Veracruz, y consideran que, el abandono de estas especies, además de la deshumanización, es porque las personas no saben educarlos.

“Lo que estamos observando es que se están dando mucho en este tipo de razas, en raza Pitbull, si ustedes revisan nuestra página, la mayoría de rescates son de este tipo de cruces. Yo me imagino que por la corpulencia del Pitbull la gente opta por dejarlos morir (…) no tienen la forma de controlarlos porque no saben manejarlos”, subrayó.