Rescatan con vida a joven secuestrado en Totutla

Veracruz, Ver.- El calvario de Paulina D. continúa en los juzgados de lo familiar, donde le habían negado el acceso a su propio expediente y señala que el juez de su caso ahora pretende quitarle la custodia de su hijo para dársela a su ex esposo, quien la mandó al hospital de una golpiza.

La víctima acudió ante Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Xalapa, donde finalmente obtuvo una respuesta positiva y ahora espera poder tener los recursos legales para defenderse en esta situación.

El acusado Raúl S. trabajador de Pemex, pretende quedarse con la custodia del menor pese a que hace dos meses fue detenido con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, pues presuntamente le rompió el brazo a la agraviada en una golpiza.

Estos hechos constan en el expediente 1032/2023 al que Paulina D. no había podido tener acceso por orden del Juez Octavo de Primera Instancia Javier Castellanos Chargoy para beneficiarlo a él y aparentemente ejecutar algún actuar sin que ella lo sepa.

Al acudir al juez de alzada en la capital, éste ordenó al tribunal en Ciudad Judicial de Veracruz que la denunciante finalmente pueda tener el libre acceso a su expediente para evitar que le den la custodia del menor a su ex pareja.

Así mismo,informó que el niño tuvo una convivencia supervisada con su padre en días pasados en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) a cargo de Jannay de la Paz Cardeña Patiño, donde reportaron a sus superiores que se llevó en armonia.

No obstante, la madre del menor reveló que ella cuenta con pruebas de que dicho encuentro no fue como lo relatan, pues señaló que el menor en ningún momento estuvo tranquilo ya que no quería ver a su papá, a quien ha visto tornarse violento.

Paulina D. exigió que el Juez Octavo tome en cuenta todo lo que se va a seguir aportando para demostrar el que su hijo se encuentra en mejores manos bajo su cuidado que el de su padre.

Por Alejandro Ávila