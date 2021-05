Resguardan áreas verdes en Tihuatlán

Xalapa, Ver.- Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (UTGZ) y del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) tomaron las oficinas de la Dirección General de Educación Tecnológica, en Xalapa en demanda del respeto de sus derechos laborales.

Foto: Noreste

Acusan que la rectora de la UTGZ los hostiga para que desistan de sus demandas laborales con las que solicitan bases y prestaciones sociales, evitando que concursen por aumentar las horas o les ofrecen dádivas a cambio de dejar su sindicato.

«Les indica que tienen que salirse del sindicato porque ella tiene un sindicato único. Los han estado coaccionando, no les permiten el crecimiento en el desempeño laboral. Además hay hostigamiento personal. Se han hecho solicitudes de constancias am jefe de recursos humanos y no las ha emitido» dijo el secretario general del SITEM, Jerónimo Gabriel Polo Navarro.

Aseguran que mantendrán un paro indefinido de labores, pues hasta ahora únicamente han dialogado con el abogado de la Dirección de Educación Tecnológica, quien no se compromete a validar las minutas de trabajo para que cesen los despidos injustificados de los que acusan ser víctimas, así como el respeto a los derechos labores como la basificación.

También piden que se valide el código de aplicación para el descuento de las cuotas sindicales.

Por: Héctor Juanz