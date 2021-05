Respalda magisterio a Carlos Reyes «Nascareñas»

Tuxpan, Ver. – Al no cumplir el ayuntamiento con uno de los acuerdos pactados en la revisión del contrato colectivo de trabajo, el en punto referente al pago de retroactivos del incremento salarial correspondiente al 2020 y 2021, empleados sindicalizados realizaron una manifestación pacífica para exigir a las autoridades correspondientes se dé cumplimiento al acuerdo que se firmó ante el Tribunal de conciliación y arbitraje del poder judicial del estado de Veracruz.



El grupo de sindicalizados encabezados por su Secretario General Mario Alberto Martínez Zapata, declaró que en la firma de acuerdo quedo pactado, que el pago del retroactivo quedaría cubierto en la primera quincena del mes de mayo, situación que no se cumplió, y el argumento que les dio el personal de recursos humanos, es porque no se hicieron los ajustes correspondientes a la nómina.

“El problema es que el área de recursos humanos a cargo de Esteban Martínez hizo caso omiso a los acuerdos pactados, violentando jurídicamente los derechos de los trabajadores, al no cumplir con el acuerdo legal que se firmó hace un mes, lo único que pedimos es que se nos pague el retroactivo de nuestros salarios correspondiente al 2020 y 2021”, reiteró el Secretario General del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tuxpan.

Es de señalar que son 347 de base y provisionales los trabajadores afectados con la falta de pago del retroactivo, por lo que una vez que el retroactivo no se vio reflejado en su pago quincenal, inició el paro de labores alrededor de las 11:00 horas, mismo que culminó alrededor de las 12:30 horas, llegando al acuerdo que, si el próximo lunes no se ve reflejado el pago, volverán a tomar las instalaciones del ayuntamiento.