Respalda Marko Cortés las campañas de los candidatos a presidente municipal y a diputados locales y federales del norte de Veracruz

Tuxpan, Ver.- Habitantes de colonias y la congregación Santiago de la Peña ya decidieron que el próximo 6 de junio llevarán al triunfo a José Manuel Pozos Castro, candidato de MORENA a la presidencia municipal, porque representa la verdadera transformación de Tuxpan.

Este martes, los habitantes de las colonias Miguel Hidalgo, Manlio Fabio Altamirano y Paraíso le brindaron su apoyo incondicional a José Manuel Pozos y se sumaron a su proyecto convencidos de su triunfo claro y contundente.

Evelio Santos Licona a nombre de los colonos expresó que no tienen la menor duda que Pozos y MORENA habrán de ganar, porque el pueblo ya no quiere más de lo mismo y porque a la Cuarta transformación no la detiene nada, ni nadie.

Por su parte, Esmeralda Márquez, en un multitudinario evento en la calle Magnolia, indicó que “José Manuel será nuestro presidente municipal” y es el hombre que necesita Tuxpan para superar el abandono en que se encuentra.

José Manuel Pozos agradeció estas muestras efusivas de cariño y apoyo de las familias y les dejó bien en claro que será un presidente del pueblo, para el pueblo. Reiteró que gobernará siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Motivado por los grandes recibimientos y el apoyo incondicional de los habitantes de Santiago de la Peña, el candidato de MORENA dijo que el próximo 6 de junio obtendrá un triunfo inobjetable y estará listo para escribir una nueva historia de bienestar y progreso para todos.

Explicó que su prioridad será construir un nuevo hospital para que todos tengan atención digna y servicios de calidad. También dará continuidad a los proyectos de agua potable que gestionó antes de solicitar licencia al Congreso, y su compromiso es que no falte agua potable en las colonias y mucho menos urbanización.

En este populoso sector, anunció que pronto iniciará la construcción de la nueva termoeléctrica y varios proyectos portuarios que generarán miles de empleos bien remunerados, mejorando con ello la economía de las familias y evitando que los jóvenes emigren buscando trabajo.

También destacó que las mujeres tendrán gran participación en su gobierno y dará cumplimiento a la paridad de género. A petición de los habitantes de esta congregación, se comprometió a remodelar el parque central.

En sus recorridos por Santiago de la Peña, José Manuel Pozos estuvo acompañado de su suplente, el doctor Jesús Fomperoza Torres.