«Respaldo total al Gobierno de Veracruz; somos un pueblo de paz, trabajo y responsabilidad»: Juan Javier Gómez Cazarín

-Rechazó que personas ajenas busquen conflictuar la entidad.

Tras expresar su respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, indicó que el ejecutivo es una persona honesta y no hace tratos con ningún cártel ni delincuentes.

A través de sus redes sociales, el presidente de la JUCOPO dejó en claro que el poder Legislativo trabaja en coordinación con el Ejecutivo para garantizar el bienestar de las y los veracruzanos, bajo los principios e ideales de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

El diputado por Morena, resaltó que con estos ideales, se da todo el respaldo a los únicos dos líderes del movimiento nacional, Andrés Manuel López Obrador, y del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconociendo su trabajo honesto y responsable. “Puedo decirle a todo el pueblo veracruzano que cuenta con el gobernador más honesto y responsable de todo el país, que no hace trato con ningún cártel ni delincuentes, él está comprometido a salvaguardar la seguridad de todos los veracruzanos”.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el presidente de la JUCOPO advirtió que nadie ajeno, puede venir para intentar desestabilizar a su gobierno y a su pueblo.

Habló de los resultados del Movimiento en Veracruz, donde se logró el primer lugar en recaudación de firmas avalando al Presidente de la República; en la elección pasada, Morena ganó 18 de 20 Distritos Federales, además 27 de 30 locales, como resultado al movimiento. Por ello, exhortó a la militancia y a los legisladores, a seguir trabajando en unidad para sacar adelante a Veracruz.

Gómez Cazarín manifestó su confianza y pidió el respaldo a seguir impulsando el proyecto de nación con las reformas propuestas por el Presidente de la República, que beneficiarán al pueblo veracruzano y a todo el país.