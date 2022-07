Respetamos la decisión del juez; Cuitláhuac tras liberación de Paisano Rueda

Xalapa, Ver.- Como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebrará en más de 170 países del 1 al 7 de agosto, en Xalapa se realizarán distintas actividades para fomentar que las madres alimenten a sus hijos con el pecho, mismas que iniciarán este domingo con la Gran Lactada, adaptación de un movimiento a nivel mundial llamado The Big Latch On que en español s traduce como La Gran Tetada.

Foto: Héctor Juanz

Tendrá lugar en el foro abierto del Ágora de la Ciudad, en la parte trasera del Parque Juárez a partir de a las 10 de la mañana y se espera reunir al mayor número de mamás para que por lo menos durante un minuto y de manera simultánea alimenten a sus bebés con el seno.

La subdirectora operativa del DIF municipal de Xalapa, Concepción Arrazate García y Claunnia Ayora Vásquez de Tribu Libemor, por un Maternaje en Colectivo insistieron en que la leche materna es el alimento ideal para los bebés, además de que los protege contra numerosas enfermedades y a las madres les reduce el riesgo de padecer alguna enfermedad; sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, en México sólo de 3 de cada 10 niños menores de 24 meses son alimentados con Lactancia Materna Exclusiva.

Las principales causas por las que las mamás no amamantan se relacionan con los mitos de lactancia, “las mujeres consideran que no tienen leche, eso es un mito; piensan que el bebé no quiere, pero la verdadera razón es porque se les introducen chupones y biberones a los bebés, lo que ocasiona que cambien su estimulación y no puedan prenderse del pecho; la segunda es porque se piensa que algunos medicamentos no son compatibles con la lactancia” expusieron.

A pesar de que desde finales del año pasado Veracruz cuenta con la Ley de Protección y Fomento a la Lactancia, por cuestión de género y laboral, a las mujeres se les sigue restringiendo el tiempo de lactancia. Muchas aún desconocen que deben tener un periodo de una hora dividido en dos, durante los primeros seis meses de vida de sus hijos y que además pueden pedir un permiso extendido.

La Coalición Veracruzana para la Lactancia Materna, el Sistema DIF Municipal de Xalapa y diversas organizaciones de la sociedad civil participarán durante la próxima semana en otros eventos como el simposio “Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando” el miércoles 3 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio del IMAC, ubicado en la avenida Ruiz Cortines.

Por Héctor Juanz