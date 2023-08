Restos calcinados hallados en finca de Lagos de Moreno no son de los 5 jóvenes desaparecidos: Enrique Alfaro

Jalisco.- Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, confirmó este martes que las pruebas de ADN realizadas a restos calcinados encontrados en una finca en Lagos de Moreno no son de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto, cuyo caso ha despertado indignación nacional por el nivel de violencia y detalles macabros.

En entrevista a medios de comunicación, el mandatario estatal pidió que los detalles sean informados por la Fiscalía del estado.

«Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás”, dijo.

“Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes, están en proceso apenas, me refiero a los otros, prefiero el dato de cuándo porque no lo tengo yo todavía claro, están en ese proceso”, expuso.

“Se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos, o sea ya es información de que esos no son”, indicó.