Restos hallados en Chachalacas eran de Viridiana Moreno

Xalapa, Ver.– “El PRI, tendrá candidatos propios o de la alianza, cuidado con los que se adelanten a buscar precandidatos que no son del partido, no se confundan, los candidatos saldrán del PRI o de la alianza que en su momento firme el PRI”, afirmó, Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del partido en Veracruz.

En la ceremonia en la que también, César Omar Rojas Adad, rindió protesta como nuevo Secretario de Operación Política del CDE del PRI en Veracruz, refirió que junto con Arianna Angeles Aguirre, asumió hace tres años una responsabilidad que llevarán hasta el último momento de su dirigencia.

“La política no es obligatoria, la hace el que quiere, el que puede, no es un empleo, la política es política, y el que se dedique a la política, tiene que entender y tiene que asumir que hay ciclos. Cerraremos nuestro ciclo cuando haya que cerrarlo, mientras tanto tenemos que ir al territorio, buscar a la gente, reconocer dónde nos equivocamos, hacer adecuaciones, porque no podemos permitir que enfrente de nuestros ojos, venga gente de afuera a llevarse lo que es nuestro”, enfatizó.