Reta alcaldesa de Alvarado sindicato municipal, «que se vayan a huelga»

Alvarado, Ver.– Desde los primeros días de la administración de Lizzette Álvarez Vera como alcaldesa de Alvarado, los empleados sindicalizados emplazaron a huelga debido a ciertos adeudos.

La presidenta municipal hizo caso omiso de la solicitud de los trabajadores para llegar a un acuerdo, pues les aclaró que los adeudos no corresponden a su administración.

Hace unas horas fueron difundidos a través de redes sociales unos audios donde se escucha a la alcaldesa de Alvarado asegurar que no le importa que los empleados sindicalizados se vayan a huelga.

«¿Qué te preocupa los del sindicato?, mejor que te preocupen los laudos qué son 40 millones, esos son los que te deben de preocupar, el sindicato pensó que me iba a dar miedo, allá se los dije en Xalapa, vete, quiero que me lo demuestres, demuéstrame tu músculo, vete a huelga, todavía sigo esperando la huelga».

«Van cinco sesiones que no hemos ido, y ahorita si quieren llamó al doctor pa’ que se lo diga, me vino a decir aquí está, nos llamaron para esta reunión, para llegar a un acuerdo, no vamos, no necesitamos ningún acuerdo con ellos, que vayan a huelga», se escucha en los audios.