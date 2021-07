Retención de aportaciones federales afectan al Ayuntamiento papanteco

Papantla, Ver.- En entrevista con el alcalde Mariano Romero González informó que se está trabajando en el tema de la entrega-recepción y se va conformar el comité que estará al frente, ha habido recortes en la plantilla del personal de confianza, hay temas económicos que afectan a la administración municipal, por eso se determinó realizar estas acciones.

Destacó que no llegaron las participaciones federales del mes de julio, debido a un adeudo atrasado que se tenía al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se aplicó dicho descuento, «esta administración ha sido muy disciplinada y se va al corriente con los pagos, pero son adeudos de gobiernos pasados» agregó.

Foto: Noreste

Señalando que se está trabajando para resolver esta situación y llegar a algún acuerdo para que no afecten las finanzas del Ayuntamiento, se va a dialogar con el personal de los dos sindicatos a fin de que se redoble el trabajo y se pueda dar atención a los ciudadanos.

Mariano Romero informó que el adeudo es de aproximadamente catorce millones de pesos y no se tienen recursos para operar, en lo que se refiere al pago de nóminas y gasto corriente, se está trabajando para dar solución, la falta de recursos si afecta, pero se va a tratar de resolver para que dicha situación fluya y se resuelva lo más pronto posible.

Indicando que mensualmente el Ayuntamiento eroga alrededor de cinco millones de pesos, para el pago de nómina del personal sindicalizado, para el personal de confianza se va a definir cómo van a quedar las Direcciones y esto se va a definir a partir del 15 de julio, es una situación que se está planeado, las áreas de mayor manejo como Registro Civil, Pasaportes, Obras Públicas, Protección Civil, Tesorería, van a seguir operando, los alcances no serán los mismos, pero al personal que se quede, se les va a pagar hasta el último día de esta administración municipal.

Por último señaló que la obra pública no se detiene y no está en riesgo, esa ya está etiquetada y se va a entregar en tiempo y forma, los recursos del FISM y FORTAMUN han llegado de manera puntual, son fondos qué tienen reglas de operación que no se pueden cancelar.

Por Delhy Galicia

