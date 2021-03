Revela Fuerza Guerrera por qué jamás se hizo la pelea máscara contra máscara ante Octagón

México.- Una de las grandes rivalidades en el mundo de la lucha libre mexicana fue la que regalaron Fuerza Guerrera y Octagón, incluso en un sinfín de ocasiones se llegó a rumorar que ambos gladiadores protagonizarían una pelea estelar para apostar sus máscaras, pero ello jamás sucedió.

Sin embargo, en voz del propio Fuerza Guerrera, hoy conocemos que el tema económico fue uno de los factores que jugaron en contra para que no se diera la apuesta de máscara contra máscara contra Octagón, pelea que fue más que esperada por los amantes de la lucha libre.

“Sí han existido varias propuestas (de promotores para hacer la pelea), pero realmente no han sido propuestas interesantes ni para él (Octagón) ni para mí. Ya brincamos el nivel de tener la necesidad de apostar nuestras máscaras. Ya hoy ni es el dinero, que sí tendría que ser buen dinero, porque él tiene más de 30 años como luchador y yo más de 40, es una vida y no te puedes ir de la vida con las manos vacías, más de algo que te ha dado un valor ante la afición y la lucha libre. No puedes irte con las manos vacías”, indicó en entrevista con +LuchaTV.

Foto: Web

“Hemos tenido propuestas de AAA, me daban muy poco, y al señor Roldán le dije que yo le pagaba el doble y yo hago la lucha. El señor Benjamín Mora también tenía la intención, el señor Fredie, de Laredo… sí, fueron muchas propuestas, pero yo ya no tengo la necesidad de apostar mi máscara”, relató el gladiador, quien figuró en el bando rudo y que castigó en distintas ocasiones a Octagón arriba del ring.

Fuerza Guerrera explicó que en la actualidad luce más que complicado apostar su máscara, ya que no ve rivales de calidad, aunado a que su familia le ha prohibido que lo haga.

“Yo tengo prohibido por mi familia apostar mi máscara, para hacerlo tendría que ser algo muy interesante, para que valiera la pena; pero mis nietos ya no quieren, mi hija que también lucha tampoco quiere. ¿Con quién apostaría mi máscara?, con Octagón, un luchado hecho con base a publicidad, ¿con el hijo del Santos?, dicen que compra máscaras, pero no le ha alcanzado para pagar la mía. Yo creo que me voy a llevar mi máscara en a mi tumba. No veo nada interesante a futuro para que se haga un máscara contra máscara y no es por despreciar a nadie”, remató.

Con información de Medio Tiempo