Revelan factura de Sammy, hospitalizado por Covid; debe más de medio millón de pesos

México.- En 2020, el medio TVNotas te dio a conocer que Christian Chávez agredió físicamente a su entonces pareja, el maquillista Maico Kemper, quien compartió detalles de la tormentosa relación que vivió con el cantante.

Ahora en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Óscar Mora, abogado de Kemper, señaló que acudirán ante otra instancia legal para que el proceso en contra del actor tome su curso, pues no ha pasado nada con la denuncia que hizo su cliente.

Christian Chávez y su ex pareja

«La Fiscalía no ha querido continuar con esta situación, lacarpeta se encuentra todavía en stand by de cara a una posible judicialización, el tema es que esta carpeta de investigación desde el punto de vista jurídico ya cuenta con los datos de prueba suficientes para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal, me refiero a pasar con un juez de control en materia penal de la Ciudad de México y que sea el juez quien continúe con toda esta situación para esclarecer los hechos con motivo de la denuncia por parte de Maico en contra de Christian”, explicó Mora.

Sobre si el cantante podría pasar el proceso en la cárcel, el abogado replicó: “La ley establece que se si te vincula a proceso, en términos generales, es decir, si se te sujeta a un proceso penal ante un juez, una de las medidas cautelares que te pueden llegar a imponer de las 14 que establece la ley es la prisión preventiva justificada en este caso, pero no es obligatorio, dependerá del nivel de medidas con que Christian represente ante la autoridad, frente a la víctima, frente a la investigación, y la posibilidad de que se pueda o no dar a la fuga respecto a este procedimiento, pero eso se debatirá en la audiencia inicial, no nos podemos adelantar”.

Con información de TVnotas