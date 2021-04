Revelan lado obscuro de los exintegrantes de Timbiriche

México.- En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Benny Ibarra habló de varios pasajes de su vida, por lo que no podía faltar ‘Timbiriche’, agrupación que marcó un antes y después en su carrera artística.

Y aunque ya han pasado 35 años de que se hizo la agrupación que estaba conformada por Paulina Rubio, Mariana Garza, Sasha Sokol y Diego Schoening; el cantante sigue recordando cada detalle.

E incluso relató que cuando los exTimbireches estaban por grabar el tema ‘Hoy tengo que decirte papá’ resultó un verdadero desastre, pues ninguno sabía cantar. “En las audiciones para Timbiriche, entré y había un piano vertical. Cantamos cualquier cosa así… Salimos de ahí y de repente ya estábamos en Timbiriche. Corte a, ya estábamos por grabar.

Me acuerdo que llegamos y grabamos, ‘Hoy tengo que decirte papá’ y fue un desastre. Nadie tenía experiencia, nadie sabía si estábamos afinados, no sabíamos cantar, fue un desastre”. Aunado a ello, Yordi quedó sorprendido con la memoria de Ibarra, quien recuerda perfectamente que Paulina Rubio llegó a la audición con un pantalón café y Diego Schoening vestía un chaleco de plumas.

Foto: Web

En otros temas, el hijo de Julissa abrió su corazón y reveló cómo es que superó todos los problemas con su esposa Celina del Villar. El cantante asegura que el amor es la clave para pasar los obstáculos del matrimonio.

Recordemos que en diciembre de 2018, te dimos «Love, all you need is love, y entender de ese amor todos sus tintes, todas sus manifestaciones porque yo todo lo que hice e incluso, cuando lastimé a mi esposa, fue por amor también, mucho», empezó a platicar el intérprete.

Continuó: ”Y ahora que, estamos retomando nuestra circunstancia como pareja, son dos cosas muy importantes, un amor muy profundo por uno mismo… Y hay que meterle salsa, pimienta, azúcar, todos los condimentos que puedan ser».

Con información de TVnotas