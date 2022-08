Revelan primera imagen de Johnny Depp dando vida al rey Luis XV en Jeanne du Barry

México.– Tras sus largas vacaciones junto a Carlos Rivera y entre rumores sobre un posible embarazo, Cynthia Rodríguez confirmó su enlace matrimonial con Carlos Rivera. La presentadora de televisión regresó al matutino de TV Azteca este jueves 11 de agosto para compartir esta gran noticia con el público y aprovechó su visita para desmentir que está embarazada.

Ante esta esperada noticia que por fin confirmó, la conductora fue cuestionada sobre cómo le propuso matrimonio Carlos Rivera, pero prefirió no profundizar en detalles y solo compartir la felicidad que siente por casarse con “el amor de su vida”.

“Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, esta parte personal, mucho más privada y pues hay detalles que obviamente se van a quedar así, pero yo tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, en Venga la Alegría con el público que tanto me escribió que tanto amor me dio”, agregó.

Como era de esperarse, los conductores del matutino aprovecharon la oportunidad para felicitar a su compañera. “Yo te extrañe que cuando mi mamá me mandó a los cinco años a un campamento en contra de mi fuerza de voluntad a Estados Unidos, te lo juro”, comentó Horacio Villalobos.

Algunos miembros del programa y amigos muy cercanos estuvieron presentes en el enlace matrimonial y todos guardaron el secreto hasta este día. Al respecto, Cynthia Rodríguez dejó entrever que su ceremonia “fue como tenía que ser” porque estuvieron acompañados de las personas correctas, entre ellos destaca Ismael Zhu, con quien la ex académica ha construido una estupenda relación de amistad.

Cynthia Rodríguez desmintió rumores de embarazo

En cuanto los enamorados regresaron a México comenzó a correr el rumor de que podrían estar en la dulce espera de su primogénito o primogénita, pues desde finales del 2021 compartieron su deseo por convertirse en padres. Por esa razón, Cynthia Rodríguez aprovechó su visita al programa para desmentir contundentemente esa noticia, no obstante, dejó entrever que seguirá buscando cumplir su sueño.

“Todavía no. Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que nos ama, que me quieren tanto, y que se emocionan en cuanto ven que tengo un poquito abultada la panza, pero es panza normal, todavía no, fueron muchos tacos al pastor… si es el plan como ustedes lo saben y esperamos que se nos cumpla este año”, dijo.