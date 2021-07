Revisarán que establecimientos cumplan con los protocolos sanitarios en Papantla

Papantla, Ver.- Con miras a regresar a la nueva normalidad y reactivar la economía en el municipio, las autoridades municipales a través de la Dirección de Turismo habrán de poner en marcha la revisión de establecimientos en general, a fin de verificar que estén cumpliendo con los protocolos sanitarios y guardando la sana distancia, para disminuir los contagios por Covid-19.

El director de Turismo Juan Carlos Domínguez Morales mencionó que esto es derivado de las actividades de restricción sanitaria pertinentes a la erradicación y/o baja del Coronavirus, revisando los establecimientos de los prestadores de servicios turísticos en el ramo de la gastronomía y el hospedaje en el primer cuadro de la ciudad.

Foto: Noreste

Apuntó que la revisión de estos lugares se da, porque sin un conjunto de servicios básicos que satisfacen las necesidades del turista, con el fin de que se esté llevando a cabo la norma básica del protocolo sanitario en sus establecimientos.

Dentro de las estrategias y medidas para negocios y servicios Covid-19, se deben de seguir las siguientes recomendaciones, se permite la apertura de establecimientos esenciales y no esenciales, para reactivar la economía local, el propietario y empleados deberán usar de manera obligatoria el cubrebocas y proporcionar gel antibacterial a los clientes, no permitiendo aglomeración de personas en el interior y exterior del negocio, todas estas medidas serán supervisadas por personal del Ayuntamiento.

Foto: Noreste

Domínguez Morales señaló que las supervisiones se van a realizar de manera periódica, en caso de hacer caso omiso, se procederá a gestionar con el Sistema Nacional de Salud para las sanciones a que se hagan acreedores, ya que es de vital importancia llevar a cabo con responsabilidad los lineamientos que ya se conocen.

Por último se exhorta a la población en general a no relajar las medidas de protección personal, no salir si no es necesario y si sales usar cubrebocas, no olvidar lavarse las manos continuamente o usar gel antibacterial.

Por Delhy Galicia

