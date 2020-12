Ricardo Ahued, la esperanza de Veracruz… y de Morena

El estado de Veracruz ya huele a elecciones, las redes sociales de los aspirantes (y suspirantes) a alguna candidatura se muestran llenas de actividad y en las calles, abundan los anuncios espectaculares que disimuladamente, promueven la imagen de los interesados, disfrazada de publicidad de negocios o revistas.

Indiscutiblemente el estado se encuentra en crisis, tanto la economía como la seguridad y el desarrollo dejan mucho que desear, particularmente para aquellos que adoptaron las grandes expectativas que generó el cambió de gobierno; en este contexto la capital del estado es una de las más afectadas, a pesar de contar la ventaja de que el gobernador del estado pertenece al mismo partido (Morena), el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero ha tenido un desempeño, por decir lo menos, deficiente.

¿A qué grado ha llegado la indolencia e incompetencia del Presidente Municipal capitalino?

El abandono a la Antenas veracruzana es tal, que el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha tenido que intervenir y sumarse, junto con el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, a labores de mantenimiento que claramente le corresponden a la autoridad municipal.

No hay duda de que la administración del académico xalapeño al frente del ayuntamiento de Xalapa, ha significado “un bache” en la percepción que los capitalinos tienen del partido Morena y sus gobernantes, por eso no extraña a nadie que la preocupación sobre el futuro electoral del Movimiento de Regeneración Nacional, haya llegado hasta el mismísimo Palacio Nacional, pues la entidad, frecuentemente visitada por el Presidente, es estratégica durante los comicios y por lo tanto, su capital es una pieza clave, que no se pueden dar el lujo de perder.

¿Qué puede hacer el presidente “vacunar” a su partido contra la enfermedad que ha sido Hipólito Rodríguez?

Ttodas las señales indican que está mandando “maquinaria pesada”, en este caso Ricardo Ahued Bardahuil, Xalapeño por adopción y uno de los ex alcaldes más queridos por los capitalinos gracias sus buenos resultados al frente de la administración municipal.

El senador Ahued Bardahuil, además de haber sido presidente municipal de Xalapa, se ha desempeñado como diputado local y federal y más recientemente como Administrador General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria, cargo que dejó por voluntad propia el 30 de abril de este año, si bien la versión oficial es que decidió separarse del cargo por “motivos personales”, es un secreto a voces que su decisión estuvo estrechamente relacionada con su conocida resistencia a prestarse a corruptelas o actos de dudosa honestidad.

En su paso por la administración pública se ha desempeñado con eficiencia e integridad, esto difícilmente es una sorpresa, pues antes que político, ha sido un exitoso empresario, labor para la cual esas cualidades son indispensables y son esas mismas cualidades, las que lo convirtieron en un personaje incomodo, durante su paso por el Revolucionario Institucional y que le han granjeado algunas fricciones dentro de su actual partido.

De materializarse la candidatura del empresario, significaría la esperanza de Morena de no perder la presidencia de la capital veracruzana, y de materializarse su victoria, se convertiría en la esperanza de Xalapa y Veracruz de volver al camino del desarrollo.