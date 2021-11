Ricardo Ahued proyecta un bulevar, puentes y más colectores para Xalapa

Fotos: Noreste

Xalapa, Veracruz.- A diferencia de la gris administración de Hipólito Rodríguez Herrero, Ricardo Ahued Bardahuil proyectó desde un mes antes de tomar posesión del Gobierno Municipal de Xalapa, la construcción de grandes obras que mejoren la vialidad y conectividad de la ciudad así como el suministro de agua.

Este miércoles, al acudir al palacio municipal como parte del inicio de la transición de la administración local dio a conocer que se coordinará con el Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador y el estatal, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez para iniciar la construcción de un bulevar que mejore la conectividad de este con otros municipios vecinos:

Precisó que Xalapa urge más de 780 millones de pesos para obra pública, de los cuales, 7 mil 500 millones serían para hacer un bulevar norte, un libramiento de la ciudad, puentes, pasos a desnivel y asegurar el agua con colectores.

“Lo que vamos a intentar es ser un gobierno austero como lo quiere el Presidente, de más obras y menos gasto (…) No va a haber lujos, gastos superfluos, no va a haber secretarios de secretarios (…) No podemos hacerlo porque no tendríamos recursos para obra pública”.